Алексей Березуцкий: «С руководством приняли совместное решение, что к сезону ЦСКА должен готовить новый тренер»

Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА.

«Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер. Нет какого-то одного повода для этого решения — это целый комплекс причин. Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ПФК ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным», — приводит слова Березуцкого сайт клуба.

Вместе с Алексеем тренерский штаб покинул его брат Василий, а также Григорий Бабаян.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли будущему обладателю трофея, «Спартаку» (0:1).