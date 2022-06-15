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Алексей Березуцкий: «С руководством приняли совместное решение, что к сезону ЦСКА должен готовить новый тренер»

Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Березуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА.

«Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер. Нет какого-то одного повода для этого решения — это целый комплекс причин. Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ПФК ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным», — приводит слова Березуцкого сайт клуба.

Вместе с Алексеем тренерский штаб покинул его брат Василий, а также Григорий Бабаян.

Алексей Березуцкий возглавлял ЦСКА с июня 2021 года. Под его руководством армейцы заняли пятое место в Тинькофф РПЛ и дошли до четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграли будущему обладателю трофея, «Спартаку» (0:1).

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/aleksey-berezutskiy-pokinul-post-glavnogo-trenera-pfk-cska/
Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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