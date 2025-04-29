Бабаев: «Чтобы полностью вернуть нас в еврокубки, УЕФА будет ждать окончания переговорных процессов»

Бабаев уверен, что УЕФА вернет российские клубы в еврокубки не раньше окончания переговорных процессов

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном возвращении российских клубов и сборных к международным соревнованиям.

«Ничего нового, к сожалению, сказать не могу. Действительно, как мне кажется, определенное потепление наступило. Были консультации, попытки предположить, как это все может возобновиться. Но совершенно очевидно, что, для того чтобы полностью вернуться в еврокубки, УЕФА будет ждать окончания переговорных процессов. И только после этого возможно возвращение», — сказал Бабаев.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.