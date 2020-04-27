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Роман Бабаев: «Если есть возможность, то сезон надо доиграть»

14:50
Стадион ВЭБ Арена. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стадион ВЭБ Арена. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «СЭ», что у клубов и у лиги пока нет понимания, будет ли доигран нынешний сезон РПЛ.

— Ясности никакой нет. Мы пока ни к чему не пришли. Да и как можно что-то объявлять, если нет решения властей? Исходя из рекомендации УЕФА до 25 мая клубам необходимо определиться — доигрывать сезон или нет? Выскажу, наверное, не только свое мнение, но и позицию большинства. Если есть возможность, предпосылки, то сезон надо доиграть, — сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)

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