Роман Бабаев: «Если есть возможность, то сезон надо доиграть»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «СЭ», что у клубов и у лиги пока нет понимания, будет ли доигран нынешний сезон РПЛ.

— Ясности никакой нет. Мы пока ни к чему не пришли. Да и как можно что-то объявлять, если нет решения властей? Исходя из рекомендации УЕФА до 25 мая клубам необходимо определиться — доигрывать сезон или нет? Выскажу, наверное, не только свое мнение, но и позицию большинства. Если есть возможность, предпосылки, то сезон надо доиграть, — сказал Бабаев. (Виталий Айрапетов)