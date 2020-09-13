Роман Бабаев: «Акинфеев в очередной раз подтвердил, что является вратарем номер один в России»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы армейцев над «Спартаком» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ похвалил команду и отметил игру вратаря Игоря Акинфеева.

— Как вам матч?

— Мы очень рады победе, — сказал Бабаев. — Тяжелый матч, напряженный. Мне кажется, болельщикам должен был понравиться. Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева, который в очередной раз подтвердил, что является вратарем номер один в России. В целом, все — молодцы, поэтому очень рады.

— Реально ли уговорить Акинфеева, чтобы он поехал на Евро?

— Это не ко мне вопросы, наверное, к Станиславу Саламовичу.

— Быстрый гол, показалось, надломил команду, но потом она перехватила инициативу...

— Это очень важный момент, волевая победа. Вдвойне ценно. Потихонечку набираемся опыта. (Максим Алланазаров)