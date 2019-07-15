"Рома, здесь начинается путь к золоту". Баннер фанатов "Рубина" на матче с "Локо"

Болельщики "Рубина" подготовили мотивирующий баннер к матчу первого тура чемпионата России против "Локомотива".

Они вывесили полотно с текстом, обращенным к нынешнему главному тренеру команды Роману Шаронову. Болельщики также вспомнили о победе над железнодорожниками 11-летней давности. В сезоне-2008 "Рубин" также встречался с "Локо" в первом туре и выиграл со счетом 1:0. Единственный мяч провел Шаронов.

– 16.03.2008. "Локо" – "Рубин" 0:1 (45 минута, Шаронов). Рома, здесь начинается путь к золоту, – говорится в тексте на баннере.

"Рубин" перед игрой с "Локо" напомнил о чемпионском сезоне, но ни на что не намекает