"Рома, здесь начинается путь к золоту". Баннер фанатов "Рубина" на матче с "Локо"

Болельщики "Рубина" подготовили мотивирующий баннер к матчу первого тура чемпионата России против "Локомотива".
Они вывесили полотно с текстом, обращенным к нынешнему главному тренеру команды Роману Шаронову. Болельщики также вспомнили о победе над железнодорожниками 11-летней давности. В сезоне-2008 "Рубин" также встречался с "Локо" в первом туре и выиграл со счетом 1:0. Единственный мяч провел Шаронов.
– 16.03.2008. "Локо" – "Рубин" 0:1 (45 минута, Шаронов). Рома, здесь начинается путь к золоту, – говорится в тексте на баннере.
🤞🏻🤞🏻🤞🏻 pic.twitter.com/xDmztnOfgO– "Рубин" Казань (@fcrk) 15 июля 2019 г.
"Рубин" перед игрой с "Локо" напомнил о чемпионском сезоне, но ни на что не намекает
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