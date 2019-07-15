"Рубин" перед игрой с "Локо" напомнил о чемпионском сезоне, но ни на что не намекает

"Рубин" перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Локомотива" вспомнил о победе над железнодорожниками 11-летней давности. В сезоне-2008 "Рубин" также встречался с "Локо" в первом туре и выиграл со счетом 1:0. Единственный мяч провел нынешний главный тренер команды Роман Шаронов.

В том сезоне "Рубин" впервые в истории стал чемпионом России

"Мы ни на что не намекаем, просто факт!" - говорится в сообщении казанцев в Твиттере.

🥇 В 1-м туре чемпионского сезона 2008 года «Рубин», как и сегодня, играл на выезде с @fclokomotiv



Тот матч завершился нашей победой со счётом 1:0, а автором единственного гола стал... Роман Шаронов! 😏



Мы ни на что не намекаем, просто факт! 😉 pic.twitter.com/72eA5kq2sF — «Рубин» Казань (@fcrk) 15 июля 2019 г.



"Локомотив" - "Рубин": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 1-й тур, 15 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (время московское)