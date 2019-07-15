13:08 | Футбол — РПЛ

"Рубин" перед игрой с "Локо" напомнил о чемпионском сезоне, но ни на что не намекает

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"Рубин" перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Локомотива" вспомнил о победе над железнодорожниками 11-летней давности. В сезоне-2008 "Рубин" также встречался с "Локо" в первом туре и выиграл со счетом 1:0. Единственный мяч провел нынешний главный тренер команды Роман Шаронов

В том сезоне "Рубин" впервые в истории стал чемпионом России

"Мы ни на что не намекаем, просто факт!" - говорится в сообщении казанцев в Твиттере.


"Локомотив" - "Рубин": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 1-й тур, 15 июля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (время московское)

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