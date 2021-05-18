Ролан Гусев прокомментировал информацию о переходе Заболотного в ЦСКА
14:25
Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал «СЭ» информацию о переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ЦСКА.
«Время покажет, как он вольется в команду. Мы не знаем — решение это лично Олича или руководства. Как по мне, то Антон — неплохой нападающий. А вот как его смогут применить в ЦСКА — неизвестно», — сказал «СЭ» Гусев.
18 мая владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий сборной России Заболотный покинул клуб по истечении срока контракта и перешел в ЦСКА.
(Елизавета Денисова)
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