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Ролан Гусев прокомментировал информацию о переходе Заболотного в ЦСКА

14:25
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Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал «СЭ» информацию о переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ЦСКА.

«Время покажет, как он вольется в команду. Мы не знаем — решение это лично Олича или руководства. Как по мне, то Антон — неплохой нападающий. А вот как его смогут применить в ЦСКА — неизвестно», — сказал «СЭ» Гусев.

18 мая владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий сборной России Заболотный покинул клуб по истечении срока контракта и перешел в ЦСКА.

(Елизавета Денисова)

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