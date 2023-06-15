Источник: Ролан Гусев покинул пост главного тренера молодежной команды ЦСКА

Ролан Гусев покинул пост главного тренера молодежной команды ЦСКА, утверждает Sport24.

Бывший полузащитник красно-синих руководил молодежной командой с октября 2021 года. Под его руководством армейцы стали чемпионами МФЛ в сезоне-2021/22.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял третье место в Молодежной футбольной лиге.