Мостовой: «В провале «Динамо» виноваты зазвездившиеся игроки команды»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты «Динамо» в сезоне-2022/23.

«Безусловно, «Динамо» в прошедшем сезоне заняло не свое место. Они как минимум обязаны быть в пятерке — по составу, бюджету, возможностям и так далее. Мои знакомые болельщики «Динамо» находятся в отчаянии, потому что клуб уже давно ничего не выигрывает и его все время бросает назад. В провале виноваты зазвездившиеся игроки, которым авансом выдали звания, когда они только появились», — цитирует Мостового «РБ Спорт».