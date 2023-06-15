Агент: «В Турции следят за Чаловым и другими россиянами, но вряд ли станут предлагать большие деньги»

Футбольный агент Адем Чебеджи прокомментировал новость о том, что «Галатасарай» и «Фенербахче» проявляют интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

В среду, 14 июня об этом сообщил известный журналист Фабрицио Романо.

«Федора Чалова знают в Турции, он регулярно выступал в составе ЦСКА в еврокубках, забивал много голов, это классный нападающий с хорошим возрастом. В Турции следят и за другими российскими футболистами, но вряд ли станут предлагать большие суммы. Турецким клубам проще подписывать россиян свободными агентами или брать в аренду с правом выкупа», — приводит Metaratings слова Чебеджи.

Чалов — воспитанник ЦСКА, в сезоне-2022/23 25-летний россиянин забил 24 гола и сделал 6 результативных передач в 41 матче за армейцев во всех турнирах.

Во второй половине сезона-2021/22 Чалов уже выступал за границей — тогда он играл за «Базель» на правах аренды.