Роднина — о «Краснодаре»: «Хочется больше таких клубов, тогда мы не будем решать вопросы пива на стадионе»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о футбольном клубе «Краснодар».

«Мне кажется, что наиболее понятная ситуация сейчас в «Краснодаре». У них есть какое-то единение. Есть владелец, который сам все это строил своими руками. Хочу ли я, чтобы было больше таких команд, как «Краснодар»? Конечно. Тогда мы не будем решать вопрос, продавать пиво на стадионах или нет. Потому что народ пойдет на арену, где есть свои игроки и свои страсти. Там будет за кого болеть и переживать», — сказала Роднина «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России. В этом розыгрыше РПЛ «быки» идут на первом месте, набрав 63 очка в 28 турах.

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