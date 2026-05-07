Роднина — о легионерах: «30 лет пытаемся выжить на купленных игроках, может, надо что-то менять?»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась об отстранении российского футбола от международных турниров.

«Могу сказать, что во многих вопросах такая изоляция нашей страны привела к достаточно положительным результатам внутри государства. Есть самое большое количество детских спортивных школ. Гонорары, которые находятся на международном уровне. А вот по результатам, увы, пока не можем похвалиться. Есть, конечно, отдельные радости. Но, может, надо нам что-то и внутри страны перестраивать, менять. Потому что практически три десятка лет мы стараемся выживать на купленных игроках», — сказала Роднина «СЭ».

Российские команды не играют в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.

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