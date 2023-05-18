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Сегодня, 16:32

Роденков назвал Дзюбу душой компании и позитивным человеком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Юрий Роденков, который сейчас служит диаконом, рассказал об опыте игры за молодежную сборную России и знакомстве с Артемом Дзюбой.

«Пересеклись мы с Артемом в моем первом матче за молодежку — с Голландией. Дзюба, Мамаев — состав тоже что надо. Правда, уступили 0:3. Артема с Пашей тогда помню спокойными. Помню, как пришли в столовую там в Гронингене, сидели тихонько. Впредь, правда, в автобусах Дзюба много шутил. Игроком тогда в молодежке Артем был не основным — в отличие от того же Прудникова. Но душа компании, позитивный. Он приходил ко мне в храм, крестил ребенка. Вспомнил меня, я его тоже, конечно. Добродушно пообщались», — приводит слова Роденкова Sport24.

В феврале этого года Дзюба перешел в «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-18-eks-igrok-zenita-v-chyem-khrame-dzyuba-krestil-rebenka-artem-dusha-kompanii-v-molodezhnoy-sbornoy-sidel-tikho
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
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Квинси Промес

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П
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