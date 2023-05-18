К полузащитнику «Спартака» Мозесу есть интерес из Турции, клуб готов отпустить игрока

К нигерийскому полузащитнику «Спартака» Виктору Мозесу проявляют интерес турецкие команды. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сам футболист хочет покинуть «Спартак» и сменить чемпионат. Отмечается, что московский клуб готов расстаться с полузащитником.

Мозес выступает за красно-белых с июля 2021 года. Соглашение 32-летнего нигерийского футболиста со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее Мозес выступал за такие команды, как «Челси», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Интер», «Фенербахче» и другие.

По итогам 27 туров «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.