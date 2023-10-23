Роберто Фернандес считает, что «Динамо» будет в тройке по итогам нынешнего сезона РПЛ

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес поделился мнением относительно затянувшейся серии без побед московского клуба в РПЛ.

«Команда хорошо работает, но с сентября у нас не было побед в чемпионате. Это вызывает беспокойство. «Динамо» — большой клуб, мы хотим забивать голы в каждом матче. На старте чемпионата мы предполагали, что будем в тройке сильнейших, но сейчас мы находимся там, где есть. Будем стараться прикладывать еще больше усилий, чтобы быть более результативными. Я не думаю, что большое количество новых футболистов влияет на наши результаты. К нам приехали сильные игроки, у нас очень хороший состав», — приводит слова Фернандеса Metaratings.ru.

После 12 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).