Роберт Евдокимов: "Если бы я знал, в чем проблема, "Оренбург" был бы повыше в таблице"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после гостевого поражения в матче 17-го тура чемпионата России от "Амкара" (0:3) отметил, что в первом тайме гости имели полное преимущество над соперником. По словам специалиста, два гола в свои ворота – это просто невезение.

– Поздравляю "Амкар" с хорошей игрой, победой и тем, что они находятся в верхней части турнирной таблицы, – приводит пресс-служба "Амкара" слова Евдокимова. – Я очень рад за эту команду.

– В первом тайме "Оренбург" хорошо играл, были отличные моменты, почему не реализовали их, в чем проблема?

– Если бы я знал, в чем проблема, наверное, мы бы были повыше в турнирной таблице. На самом деле, в первом тайме мы имели полное преимущество, создали много моментов, забили два гола. Правда, в свои ворота. Но, почему так происходит: мы не забиваем, а нам залетает все подряд, для меня это непонятно. Но везет сильнейшим.