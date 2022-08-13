Ринат Билялетдинов: «Что касается «Спартака», то надо умеренно дифирамбы петь»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о «Сочи» и «Спартаке» перед матчем 5-го тура РПЛ.

«Сочинцам удалось сохранить больший костяк команды, пусть ряд исполнителей и был потерян. Новый тренерский штаб хочет закрепить стороны южан и привнести что-то свое. Плюсы? Остались Нобоа, Юсупов, Терехов, те, кто делал игру «Сочи» в прошлом сезоне.

Что касается «Спартака», то надо умеренно дифирамбы петь. Есть за что, но надо подождать игр с серьезными соперниками. Очень часто красно-белые обнадеживали своих болельщиков, а потом проваливались. Пока нет системности игры, в отдельных эпизодах это просматривалось, но целостности еще нет. Повторюсь, надо поумерить хвалебные речи в сторону «Спартака», есть же такой момент, как «наползание» физической нагрузки по ходу чемпионата, после чего команда может оказаться в «яме». Надо уметь все контролировать. Сумеют ли они это сделать — это покажет лишь время», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдут 14 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск).