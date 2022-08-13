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Ринат Билялетдинов: «Что касается «Спартака», то надо умеренно дифирамбы петь»

Ринат Билялетдинов заявил, что «Спартаку» надо подождать игр с серьезными соперниками
Читать «СЭ» в

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о «Сочи» и «Спартаке» перед матчем 5-го тура РПЛ.

«Сочинцам удалось сохранить больший костяк команды, пусть ряд исполнителей и был потерян. Новый тренерский штаб хочет закрепить стороны южан и привнести что-то свое. Плюсы? Остались Нобоа, Юсупов, Терехов, те, кто делал игру «Сочи» в прошлом сезоне.

Что касается «Спартака», то надо умеренно дифирамбы петь. Есть за что, но надо подождать игр с серьезными соперниками. Очень часто красно-белые обнадеживали своих болельщиков, а потом проваливались. Пока нет системности игры, в отдельных эпизодах это просматривалось, но целостности еще нет. Повторюсь, надо поумерить хвалебные речи в сторону «Спартака», есть же такой момент, как «наползание» физической нагрузки по ходу чемпионата, после чего команда может оказаться в «яме». Надо уметь все контролировать. Сумеют ли они это сделать — это покажет лишь время», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдут 14 августа в Москве. Начало — 20.00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/rinat-bilyaletdinov-nado-poumerit-hvalebnyie-rechi-v-storonu-spartaka

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
ЦСКА

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Ринат Билялетдинов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
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Оренбург – Торпедо
 - : -
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 - : -
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