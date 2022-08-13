Агент форварда «Спартака» Николсона опроверг информацию о переговорах с «Галатасараем»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Галатасарай».

«Мы не ведем переговоры с „Галатасараем“. И я уверен, что и „Спартак“ этого не делал, потому что в таком случае мы были бы проинформированы», — сказал Портега «СЭ».

Ранее журналист Ягиза Сабунджуоглу сообщил, что «Галатасарай» и «Спартак» ведут переговоры по возможному трансферу 25-летнего футболиста.

Николсон в декабре 2021 года подписал контракт со «Спартаком» до июня 2026 года. В этом сезоне РПЛ форвард принял участие в трех матчах команды и не отметился результативными действиями.