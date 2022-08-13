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Сегодня, 14:31

Агент форварда «Спартака» Николсона опроверг информацию о переговорах с «Галатасараем»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Галатасарай».

«Мы не ведем переговоры с „Галатасараем“. И я уверен, что и „Спартак“ этого не делал, потому что в таком случае мы были бы проинформированы», — сказал Портега «СЭ».

Ранее журналист Ягиза Сабунджуоглу сообщил, что «Галатасарай» и «Спартак» ведут переговоры по возможному трансферу 25-летнего футболиста.

Николсон в декабре 2021 года подписал контракт со «Спартаком» до июня 2026 года. В этом сезоне РПЛ форвард принял участие в трех матчах команды и не отметился результативными действиями.

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Зенит
ЦСКА

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
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Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Футбол
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
0
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 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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