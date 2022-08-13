Защитник «Локомотива» Ненахов рассказал, когда может восстановиться от травмы

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда может восстановиться от травмы.

«Со здоровьем все хорошо. Скоро буду готов, думаю, полторы недели», — сказал Ненахов «СЭ».

30 июля 23-летний защитник получил травму во втором тайме матча «Зенит» — «Локомотив». Российский футболист покинул поле на электрокаре. Врачи прогнозировали, что восстановление займет 6-8 недель.

Сегодня, 13 августа, «Локомотив» сыграет дома с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ. Начало матча — в 15:00 мск.