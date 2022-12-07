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Сегодня, 18:57

Ринат Билялетдинов станет помощником Гогниева в «Химках»

Константин Белов
Корреспондент
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Ринат Билялетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что станет помощником Спартака Гогниева в «Химках».

«Переговоры завершены. Теперь могу сказать, что нахожусь вместе с «Химками» в отпуске, как ассистент Гогниева. Во время сборов начну свою работу в клубе. За что буду отвечать? Пока что неизвестно. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее Билялетдинов был исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», возглавлял «Рубин», «СКА-Хабаровск», «Олимп» (Долгопрудный) и другие команды.

Ринат Билялетдинов
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
5
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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