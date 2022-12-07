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«Динамо» подписало новые контракты с несколькими молодыми футболистами

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» подписало новые контракты с рядом молодых игроков, сообщает сайт клуба.

Атакующий полузащитник Денис Симонов и центральный хавбек Егор Акимов заключили соглашения на 2 года, а атакующие полузащитники Виктор Окишор и Егор Назаренко — на 3 года.

Также свой первый контракт с бело-голубыми подписал центральный защитник Даниил Заварзин. 15-летний воспитанник тольяттинской академии имени Юрия Коноплева является игроком сборной России своего возраста.

«Очень рад за ребят, которые уже зарекомендовали себя и обратили на себя внимание руководства клуба, — сказал директор Академии «Динамо» Александр Кузнецов. — За ними следят, и они по праву заслужили эти контракты. Каждый из них имеет яркую перспективу, и думаю, что уже в ближайшее время они станут полноценными игроками «Динамо-2», а может и пробьются в основной состав.

Что касается Даниила, то он подписал первый контракт с «Динамо». Это очень хорошее приобретение с учетом наших задач в ЮФЛ для усиления команды 2007 года, которая идет сейчас на первом месте. Это центральный защитник-левша с хорошими характеристиками. Будем развивать его качества и надеемся, что он станет хорошим футболистом».

Источник: https://academy.fcdm.ru/news/dynamo-zakliucilo-novye-soglaseniia-s-molodymi-futbolistami-1670422458
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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