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Сегодня, 21:43

Агент Педриньо назвал правильным поступком уход игрока из «Локомотива» в аренду

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Педриньо, в разговоре с «СЭ» высказался об аренде игрока в «Сан-Паулу».

«Переход в «Сан-Паулу»? Клубы поступили правильно, договорившись об аренде Педриньо», — сказал Гарсия «СЭ».

23-летний нападающий перешел в «Локомотив» в сентябре этого года за 3,5 миллионов евро. Он провел девять матчей за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

Сегодня, 7 ноября, стало известно, что Габриэл на правах аренды перейдет в бразильский «Сан-Паулу» с 1 января 2023 года.

Педро Габриэл. «Локомотив» объявил, что Педро Габриэл на правах аренды перейдет в «Сан-Паулу»
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сан-Паулу
Педриньо
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