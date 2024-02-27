Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

27 февраля, 20:30

Ринат Билялетдинов: «Спартаку» нечем будет крыть скорость «Зенита»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мыслями в преддверии матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Вряд ли «Спартак» зацепится за очки в Санкт-Петербурге. Им может помочь только то, что «Зенит» будет вкатываться в весеннюю часть сезона и играть не на тех скоростях. Притирка новичков может повлиять на быстроту принятия решений. Как только мысль, подкрепленная скоростью, вернется к «Зениту», они будут фаворитами в каждом матче. «Спартаку» нечем будет в обороне крыть скорость «Зенита». Я думаю, что хозяева предложат темп, «Спартак» его примет и попробует контригру. Но чем дальше будет матч, тем тяжелее им будет преодолевать этот темп. Тем более, у «Зенита» выше уровень взаимопонимания, пока «Спартак» все ловит свою игру и ищет оптимальный состав, но до сих пор не находит», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 2 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах. «Спартак» с 30 очками идет пятым.

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
14
6
Читайте также
В велоспорте запретили новый инновационный шлем
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
ЭСК РФС признала верным решение Левникова не удалять Морозова в матче «Динамо» — «Локомотив»
Горшков заявил, что его расстроил матч «Зенита» против «Спартака»: «Мне показалось, что питерцы не рисковали»
Педро — о дебюте за «Зенит»: «Надеюсь, что смогу внести вклад в историю такого великого клуба»
Сафонов оценил рекордное достижение Тюкавина в РПЛ
Ахметов — о дебютном матче за «Зенит»: «Всегда приятно играть на полном стадионе, особенно дома»
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брат Федуна ответил, правда ли экс-владелец «Спартака» жил в аэропорту в коробке

Гладилин поддержал изменение работы судей в российском футболе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости