Ринат Билялетдинов: «Спартаку» нечем будет крыть скорость «Зенита»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мыслями в преддверии матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Вряд ли «Спартак» зацепится за очки в Санкт-Петербурге. Им может помочь только то, что «Зенит» будет вкатываться в весеннюю часть сезона и играть не на тех скоростях. Притирка новичков может повлиять на быстроту принятия решений. Как только мысль, подкрепленная скоростью, вернется к «Зениту», они будут фаворитами в каждом матче. «Спартаку» нечем будет в обороне крыть скорость «Зенита». Я думаю, что хозяева предложат темп, «Спартак» его примет и попробует контригру. Но чем дальше будет матч, тем тяжелее им будет преодолевать этот темп. Тем более, у «Зенита» выше уровень взаимопонимания, пока «Спартак» все ловит свою игру и ищет оптимальный состав, но до сих пор не находит», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 2 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19.30 по московскому времени. На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах. «Спартак» с 30 очками идет пятым.