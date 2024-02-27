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27 февраля, 20:03

Брат Федуна ответил, правда ли экс-владелец «Спартака» жил в аэропорту в коробке

Алина Савинова
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Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал историю известного болельщика красно-белых Андрея Меркина о том, как экс-владелец московского клуба несколько дней ночевал в аэропорту Сургута в коробке из-под телевизора. По словам фаната, это было в 1990 году.

«Может, и было такое, а может, не было. Мне он про это особо не рассказывал. А что в этом такого? Леонид Арнольдович не сразу же стал тем, кем стал. Так что, вполне может быть. Он и на вертолете падал, и в тайге несколько дней жил на морозе. Многое в жизни было, все с неба не приходит. Сейчас в жизни у Леонида все хорошо. Дай бог, чтобы продолжалось так, как есть», — цитирует Андрея Федуна Sport24.

Федун являлся владельцем московского клуба с 2004 по 2022 год.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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Кр. Советов – ЦСКА
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Ростов – Краснодар
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Рубин – Пари НН
 - : -
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