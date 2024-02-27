Брат Федуна ответил, правда ли экс-владелец «Спартака» жил в аэропорту в коробке

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал историю известного болельщика красно-белых Андрея Меркина о том, как экс-владелец московского клуба несколько дней ночевал в аэропорту Сургута в коробке из-под телевизора. По словам фаната, это было в 1990 году.

«Может, и было такое, а может, не было. Мне он про это особо не рассказывал. А что в этом такого? Леонид Арнольдович не сразу же стал тем, кем стал. Так что, вполне может быть. Он и на вертолете падал, и в тайге несколько дней жил на морозе. Многое в жизни было, все с неба не приходит. Сейчас в жизни у Леонида все хорошо. Дай бог, чтобы продолжалось так, как есть», — цитирует Андрея Федуна Sport24.

Федун являлся владельцем московского клуба с 2004 по 2022 год.