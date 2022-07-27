Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека улетел из Москвы

Как и сообщал «СЭ», полузащитник Алексис Бека Бека сейчас летит рейсом Москва — Стамбул. Оттуда он отправится в Ниццу на медосмотр.

В следующем сезоне футболист будет выступать в составе «Ниццы». Сумма сделки «Локомотива» и «Ниццы» составила 15 миллионов евро.

Алексис Бека-Бека. Фото «СЭ» Фото «СЭ»