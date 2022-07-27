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Сегодня, 19:37

Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека улетел из Москвы

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Алексис Бека-Бека.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как и сообщал «СЭ», полузащитник Алексис Бека Бека сейчас летит рейсом Москва — Стамбул. Оттуда он отправится в Ниццу на медосмотр.

В следующем сезоне футболист будет выступать в составе «Ниццы». Сумма сделки «Локомотива» и «Ниццы» составила 15 миллионов евро.

Алексис Бека-Бека. Фото "СЭ"
Алексис Бека-Бека. Фото «СЭ»
Фото «СЭ»

Бека-Бека перешел в российскую команду в августе 2021 года из «Кана». В текущем сезоне он принял участие в двух матчах за железнодорожников. В последней его игре против «Ростова» (2:2) футболиста удалили с поля во втором тайме. Портал Transfermarkt оценивает Бека-Бека в 3 миллиона евро.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
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