Ринат Билялетдинов: "Самедов почувствовал, что организм исчерпал свои ресурсы"

Бывший главный тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов оценил решение полузащитника Александра Самедова завершить карьеру. Ранее бывший хавбек сборной России в интервью "СЭ" заявил, что решил повесить бутсы на гвоздь.

– Знал о его решении еще до того, как Сашка решил объявить об этом на всю страну, – цитирует Билялетдинова Russia Today. – Удивляться тут нечему. В таком возрасте игрок решает сам за себя.

Станислав Черчесов сказал, что он мог еще поиграть? Явно он не с потолка берет такие вещи. Но Самедову виднее, может он или нет, очевидно, он почувствовал, что организм исчерпал свои ресурсы. В таком случае лучше не мучить себя и уйти красиво.