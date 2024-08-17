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Рапопорт: «Очень сложно поверить, что защитники «Зенита» проиграют борьбу Заболотному»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о перспективах «Химок» в матче 5-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми.

«Сейчас все хотят что-то урвать у «Зенита», но маловероятно, что кто-то сможет это сделать, а «Химки» — тем более. Я не вижу у «Химок» потенциала, это вообще странная команда и по тренерам, и по игрокам. Хотя там есть группа достаточно квалифицированных игроков. Один Заболотный чего стоит! Но с «Зенитом» имеют шансы команды, у которых серьезная линия оборона и есть возможность, грубо говоря, «отпихнуться», даже без попыток каких-то атакующих действий. У «Зенита» такие центральные защитники, что мне очень сложно поверить, что они будут проигрывать Заболотному борьбу», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Матч пройдет на «Арене Химки» в воскресенье, 18 августа, и начнется в 15:00.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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2
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3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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