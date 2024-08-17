Рапопорт: «Очень сложно поверить, что защитники «Зенита» проиграют борьбу Заболотному»
Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о перспективах «Химок» в матче 5-го тура РПЛ с сине-бело-голубыми.
«Сейчас все хотят что-то урвать у «Зенита», но маловероятно, что кто-то сможет это сделать, а «Химки» — тем более. Я не вижу у «Химок» потенциала, это вообще странная команда и по тренерам, и по игрокам. Хотя там есть группа достаточно квалифицированных игроков. Один Заболотный чего стоит! Но с «Зенитом» имеют шансы команды, у которых серьезная линия оборона и есть возможность, грубо говоря, «отпихнуться», даже без попыток каких-то атакующих действий. У «Зенита» такие центральные защитники, что мне очень сложно поверить, что они будут проигрывать Заболотному борьбу», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».
Матч пройдет на «Арене Химки» в воскресенье, 18 августа, и начнется в 15:00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0