Ринат Билялетдинов: «Борьба с маленькими игровыми хитростями на поле должна вестись»

Российский тренер Ринат Билялетдинов оценил нововведения в работе арбитров в РПЛ.

«Работа ВАР и AVAR играет роль, несомненно. С другой стороны, темп игры и зрелищность страдают, здесь у меня нет безапелляционного мнения. Ограничить, чтобы, например, к ВАР дважды за тайм можно было обратиться. Так ли это нужно, я до конца не уверен. Если дать право тренерам запрашивать просмотр, то это будет тактический прием, чтобы сбить темп игры соперника», — приводит Metaratings.ru.

Также он высказался об эпизодах с симуляцией игроков на поле.

«Есть другие темы: это затяжка времени, когда игроки одной из команд, ведя в счете, начинают валяться по очереди. Им оказывают помощь, и опять ломается структура игры. Этим мастерством владеют многие, хорошо бы они так владели не симуляцией, а игровыми возможностями. Над этим моментом я бы подумал. Борьба с маленькими игровыми хитростями должна вестись», — добавил специалист.

В РПЛ система видеопомощи арбитрам работает с сезона-2019/20.