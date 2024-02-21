Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

21 февраля, 20:20

Ринат Билялетдинов: «Борьба с маленькими игровыми хитростями на поле должна вестись»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Ринат Билялетдинов оценил нововведения в работе арбитров в РПЛ.

«Работа ВАР и AVAR играет роль, несомненно. С другой стороны, темп игры и зрелищность страдают, здесь у меня нет безапелляционного мнения. Ограничить, чтобы, например, к ВАР дважды за тайм можно было обратиться. Так ли это нужно, я до конца не уверен. Если дать право тренерам запрашивать просмотр, то это будет тактический прием, чтобы сбить темп игры соперника», — приводит Metaratings.ru.

Также он высказался об эпизодах с симуляцией игроков на поле.

«Есть другие темы: это затяжка времени, когда игроки одной из команд, ведя в счете, начинают валяться по очереди. Им оказывают помощь, и опять ломается структура игры. Этим мастерством владеют многие, хорошо бы они так владели не симуляцией, а игровыми возможностями. Над этим моментом я бы подумал. Борьба с маленькими игровыми хитростями должна вестись», — добавил специалист.

В РПЛ система видеопомощи арбитрам работает с сезона-2019/20.

Источник: Metaratings.ru
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
0
Читайте также
Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 29 февраля
Главная пара в керлинге: история любви Брызгаловой и Крушельницкого
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Промеса задержали в ОАЭ. Он не вернется в Россию?
Радимов считает, что вскрыть оборону «Рубина» без Кордобы «Краснодару» будет тяжело
Baza: Промеса задержали в дубайском аэропорту, он несколько часов находится в отделении полиции
Карраскаль назвал «Зенит» одной из лучших команд России
Кордоба — об уходе Ахметова в «Зенит»: «Не вижу повода для злости. При встрече пожму ему руку»
Колумбийский форвард «Краснодара» назвал тройку лучших нападающих РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек ЦСКА Калайда перешел в «Пари НН»

Галямин: «В этом сезоне ЦСКА поборется за 4-5-е место»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости