Хавбек ЦСКА Калайда перешел в «Пари НН»

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Дмитрия Калайды.

19-летний хавбек подписал контракт до лета 2027 года.

Калайда является воспитанником ЦСКА. Он провел за молодежную команду армейцев 35 матчей, забил семь мячей и сделал семь результативных передач.

После 18 туров «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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