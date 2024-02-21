Галямин: «В этом сезоне ЦСКА поборется за 4-5-е место»

Бывший защитник «Эспаньола» Дмитрий Галямин заявил, что ЦСКА по уровню выше позиции, на которой сейчас идет.

«ЦСКА по своему уровню выше той позиции, на которой сейчас идет. Конечно, это не борьба за чемпионство, но команда должна быть на несколько ступенек выше. Думаю, что за 4-5-е место ЦСКА поборется в этом сезоне», — цитирует Галямина «Спорт День за Днем».

После 18 туров ЦСКА занимает 8-е место, набрав 28 очков. В первой игре после окончания зимнего перерыва армейцы сыграют с «Оренбургом». Матч пройдет 2 марта на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 14.00 мск.