Андреев — о задачах «Оренбурга» на сезон: «Боремся за чемпионство, а там посмотрим»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «Известиям» рассказал о задачах команды на сезон в РПЛ.

— Прошлой осенью после выездной победы над «Локомотивом» (2:0) вы мне говорили, что очень хотите впервые в истории продержать «Оренбург» три сезона подряд в РПЛ. Теперь, когда добились этого, какие новые цели?

— Продержать «Оренбург» четыре сезона подряд (смеется). Слушайте, мы стараемся идти от игры к игре и действовать на максимуме свои возможностей. Впереди игра с ЦСКА. Надо в ней победить и двигаться дальше. Посмотрим, чего сможем добиться.

— Есть конкретные задачи на сезон? Условно говоря, остаться в РПЛ без переходных матчей? Или нацелены на что-то большее?

— Больше хотим. Больше.

— Какой минимальный результат по окончании сезона сочтете удовлетворительным?

— Любому спортсмену, наверное, всегда надо максимум ставить. Поэтому боремся за чемпионство, а там посмотрим, что будет.