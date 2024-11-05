Комличенко — о неудачах «Ростова»: «Где-то не залетает, глупые голы пропускаем»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отметил, что не может назвать одну причину последних неудачных результатов команды в чемпионате России.

— Как «Ростову» выйти из кризиса?

— Я откуда знаю? Если бы знал, «Ростов» бы уже давно из него вышел, — приводит «РБ Спорт» Комличенко. — С какой-то одной причиной не могу это связать. Где-то не залетает, глупые голы пропускаем. Все вместе это не дает результат.

— Не кажется ли вам, что оборона «Ростова» играет разрозненно?

— Не то, что разрозненно, просто, все не в лучшей форме. Когда все игроки будут в оптимальном состоянии, придет стабильность.

— На какое место рассчитывает «Ростов» в этом сезоне?

— Подальше от стыков.

После 14 туров «Ростов» с 14 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Россиии.