Рифат Жемалетдинов не ожидал, что ЦСКА будет играть вторым номером

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями после матча с ЦСКА (2:1) во втором туре Тинькофф РПЛ.

«Было неожиданно, что ЦСКА играл вторым номером, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — Думал, что будет открытая игра, туда-обратно. Но мы приняли эту позицию, начали матч контролировать. Новости об уходе игроков? Стараемся меньше обсуждать это. Это дела руководства. Нам нужно выходить на поле и выигрывать каждую игру, вот и все.

Мой гол? Стеночка с Федей (Смоловым — Прим. «СЭ») — это был главный момент. Потом был сумбур, и я решил ударить в одно касание. Попал в угол. В моей игре ничего не изменилось. Наверное, чуть больше везения. Остаюсь ли я в «Локомотиве»? У меня контракт, я в команде. Никаких вопросов нет. Отдыха никакого не будет — завтра восстановительная тренировка».

Жемалетдинов был признан лучшим игроком матча. На 59-й минуте он забил победный гол.