Рифат Жемалетдинов не ожидал, что ЦСКА будет играть вторым номером
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями после матча с ЦСКА (2:1) во втором туре Тинькофф РПЛ.
«Было неожиданно, что ЦСКА играл вторым номером, — сказал футболист в эфире канала «Матч премьер». — Думал, что будет открытая игра, туда-обратно. Но мы приняли эту позицию, начали матч контролировать. Новости об уходе игроков? Стараемся меньше обсуждать это. Это дела руководства. Нам нужно выходить на поле и выигрывать каждую игру, вот и все.
Мой гол? Стеночка с Федей (Смоловым — Прим. «СЭ») — это был главный момент. Потом был сумбур, и я решил ударить в одно касание. Попал в угол. В моей игре ничего не изменилось. Наверное, чуть больше везения. Остаюсь ли я в «Локомотиве»? У меня контракт, я в команде. Никаких вопросов нет. Отдыха никакого не будет — завтра восстановительная тренировка».
Жемалетдинов был признан лучшим игроком матча. На 59-й минуте он забил победный гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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