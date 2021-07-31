Березуцкий: «Больше ничьей ЦСКА не заслужил»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2) подвел итоги встречи.

— Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать, — отметил Березуцкий в эфире «Матч Премьер». — Хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили. Ребята великолепно себя проявили в концовке второго тайма. Много атаковали, моменты были. Не повезло, такое бывает, это футбол.

— Какой момент был ключевым?

— Их два было. Два необязательных гола. Один — со стандарта. Бывает, это тоже футбол. Второй — совсем необязательный.

— С выходом Дзагоева и Влашича игра изменилась. Может, нужно было их раньше выпустить?

— Журналисты часто о таком говорят. Но часто меняется ситуация. Команда садится ниже, не всегда это зависит от футболистов. Но выход Дзагоева — всегда усиление.

— Какие положительные моменты отметите?

— Разберем игру. Самоотдача — самый главный момент. Это очень хорошо.

— ЦСКА в первом тайме играл без мяча? Это стратегия?

— В этом минимальный элемент стратегии. Как я говорил, сам контроль мяча как таковой нам не нужен, особенно на своей половине поля.