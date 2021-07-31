Березуцкий: «Больше ничьей ЦСКА не заслужил»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:2) подвел итоги встречи.
— Допустили ненужные ошибки, которые можно было не допускать, — отметил Березуцкий в эфире «Матч Премьер». — Хотя если говорить объективно, больше ничьей мы сегодня не заслужили. Ребята великолепно себя проявили в концовке второго тайма. Много атаковали, моменты были. Не повезло, такое бывает, это футбол.
— Какой момент был ключевым?
— Их два было. Два необязательных гола. Один — со стандарта. Бывает, это тоже футбол. Второй — совсем необязательный.
— С выходом Дзагоева и Влашича игра изменилась. Может, нужно было их раньше выпустить?
— Журналисты часто о таком говорят. Но часто меняется ситуация. Команда садится ниже, не всегда это зависит от футболистов. Но выход Дзагоева — всегда усиление.
— Какие положительные моменты отметите?
— Разберем игру. Самоотдача — самый главный момент. Это очень хорошо.
— ЦСКА в первом тайме играл без мяча? Это стратегия?
— В этом минимальный элемент стратегии. Как я говорил, сам контроль мяча как таковой нам не нужен, особенно на своей половине поля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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