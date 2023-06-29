Рианчо верит, что Абаскаль принесет «Спартаку» трофей в следующем сезоне

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«В прошедшем сезоне Абаскаль проделал хорошую работу в «Спартаке», команда под его руководством заняла третье место. Сначала в Гильермо мало кто верил, потом он доказал, что достоин тренировать такую великую команду, как «Спартак». Следующий сезон — важнейший для его будущего, ему нужно выиграть трофей, чтобы заинтересовать топовые мировые клубы. Верю, что Абаскаль принесет «Спартаку» трофей в следующем сезоне. Уверен, что команда постарается выиграть Кубок России и будет бороться за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года. По итогам минувшего сезона красно-белые заняли третье место в чемпионате России.