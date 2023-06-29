«Сочи» опубликовал прощальные слова Сарвели
Российский форвард Владислав Сарвели, который переходит из «Сочи» в «Локомотив», попрощался с бывшей командой.
Видео с прощанием 25-летнего нападающего опубликовала пресс-служба сочинцев.
«Все, мужики, спасибо за этот год. Надеюсь, что в следующем сезоне вы будете намного выше и игра будет шикарной», — сказал Сарвели.
29 июня «Локомотив» объявил о переходе Сарвели. Он подписал с железнодорожниками контракт на три года.
Источник: https://t.me/Sochipfc/12398
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