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Рианчо считает, что Каррера способен возглавить любой европейский топ-клуб

Алина Савинова
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о перерыве в работе бывшего главного тренера московского клуба Массимо Карреры.

«Массимо Каррера — специалист высокого уровня, отличный тренер. Он доказал это своей работой в «Спартаке». Я уверен, что Каррера сейчас не тренирует исключительно по собственному решению. Массимо способен возглавить любой европейский топ-клуб. Не зря недавно говорили, что он может стать тренером «Ювентуса». Думаю, рано или поздно Каррера вернется к работе», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год. Под его руководством «Спартак» выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Последним клубом, в котором работал итальянский специалист, был «Бари» (2021).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-karrera-sposoben-vozglavit-lyuboj-evropejskij-top-klub/

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Основные источники исследования

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Х2

29%

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П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

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1.66

Ф2(-1)

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2.02
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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 11
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