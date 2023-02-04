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Сегодня, 15:07

Рианчо: «Рад возвращению Бердыева в РПЛ. Он добьется больших результатов с «Сочи»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на возвращение Курбана Бердыева в РПЛ.

В конце 2022 года Бердыев возглавил «Сочи». Рианчо входил в тренерский штаб специалиста в «Рубине» с 2009 по 2013 год.

«Я очень рад возвращению Бердыева в РПЛ. Думаю, что он может многое сделать для чемпионата, его команды всегда очень конкурентоспособны. Как тренер он добивается отличных результатов. Его приход в «Сочи» — отличная новость. Ключом к достижению хороших результатов являются хорошие игроки и хорошая техничная команда. Думаю, «Сочи» надо будет усиливаться, но не сомневаюсь, что Курбан добьется больших результатов с командой», — сказал Рианчо «СЭ».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.
Ранее 70-летний Бердыев работал с «Рубином» с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 года. При нем команда дважды становилась чемпионом страны (2008, 2009). Также клубу из Казани под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
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Курбан Бердыев
Рауль Рианчо
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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