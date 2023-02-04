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Сегодня, 15:07

Кавазашвили назвал Веллитона лучшим легионером в истории «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что экс-нападающий красно-белых Веллитон завершил карьеру футболиста.

«Он до сих пор играл? Ничего себе, я как-то потерял его из виду. Против возраста не попрешь, тут уж ничего не поделаешь. У нас были два очень хороших футболиста-легионера. Это Веллитон и Алекс. Это были лучшие иностранцы, на мой взгляд. Когда Веллитон был в «Спартаке», то достаточно круто играл за команду. Были и отличные голевые серии, но также нельзя забыть и то столкновение с Акинфеевым... Но раз он закончил свою карьеру, значит пришло время, вечно играть в футбол не будешь, хотя вот недавно Павлюченко объявил, что хочет забить юбилейный гол! Кто знает, может, Роман забьет его и захочет еще поиграть на таком уровне», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Бразилец Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год (в 2013-м уходил в аренды в «Гремио», «Сан-Паулу» и «Сельту»). На счету форварда 104 матча за москвичей и 57 голов. Веллитон дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России и трижды в составе красно-белых завоевывал серебряные медали РПЛ.

Последним клубом 36-летнего Веллитона был «Гремио Новуризонтино» из бразильской Серии B.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-velliton-kruto-igral-za-spartak-on-odin-iz-luchshih-legionerov-v-istorii-kluba/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

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ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Анзор Кавазашвили
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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