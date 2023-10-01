Рианчо: «Абаскаль — хороший тренер, но перед «Спартаком» стоит сложный выбор»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, нужно ли московскому клубу увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Нужно ли увольнять Абаскаля? Гильермо — хороший тренер, он прошел отличную подготовку. Перед «Спартаком» стоит сложный выбор, поскольку теоретически Абаскаль еще может прогрессировать, но результаты пока не радуют», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:4. На данный момент красно-белые с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Спартак» на своем поле примет ЦСКА.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года.