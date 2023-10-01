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Сегодня, 21:21

Рианчо: «Абаскаль — хороший тренер, но перед «Спартаком» стоит сложный выбор»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос, нужно ли московскому клубу увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Нужно ли увольнять Абаскаля? Гильермо — хороший тренер, он прошел отличную подготовку. Перед «Спартаком» стоит сложный выбор, поскольку теоретически Абаскаль еще может прогрессировать, но результаты пока не радуют», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

В 10-м туре РПЛ «Спартак» потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:4. На данный момент красно-белые с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Спартак» на своем поле примет ЦСКА.

Абаскаль возглавляет московскую команду с лета 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-abaskal-horoshij-trener-no-pered-spartakom-stoit-slozhny-j-vy-bor/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
7
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 2
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 1 : 0
1.10 14:00
Факел – Сочи
 2 : 0
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 4 : 0
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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