Лещенко о ничьей «Динамо» с «Ахматом»: «Редко обижаюсь на судейство, но Чистяков не справился»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал «СЭ» ничью бело-голубых с «Ахматом» (1:1) в матче 10-го тура РПЛ.

«Во-первых, очень грубая игра со стороны «Ахмата». Очень много брака, нервная игра. Арбитр отсудил на три с минусом. Столько было таких моментов, особенно в первом тайме — 2 или 3 красные карточки должно было быть. Я редко обижаюсь на судейство, но считаю, что в данном матче арбитр Чистяков не справился», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» с 16 очками идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 12 баллами идет десятым.

В следующем туре «Динамо» примет «Факел» на своем поле. Матч пройдет 8 октября. «Ахмат» в этот же день дома сыграет с «Рубином».