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Сегодня, 17:02

Рианчо о Глушакове: «Он показал неуважение к клубу, болельщикам и тренеру»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на замену полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в первом тайме матча 15-го тура РПЛ против «Динамо».

«Вы узнаете человека по его делам. Если Глушаков не сел на скамейку и не пожал руку тренеру после замены, то возникает вопрос, уважает ли он клуб, болельщиков и тренера. Он этого не показал. Это вопрос воспитания», — сказал Рианчо «СЭ».

В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!» Затем, после свистка на перерыв, Гогниев был удален за споры с судьей.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Рауль Рианчо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Зенит

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

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Торпедо М

 6 1 2
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