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Сегодня, 17:00

Йоканович — о турнирном положении «Динамо»: «Давайте посмотрим, что будет в мае»

Йоканович прокомментировал положение «Динамо» в турнирной таблице РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал положение команды в турнирной таблице РПЛ.

Бело-голубые после победы над «Химками» (6:1) в 15-м туре чемпионата России поднялись на третье место (26 очков).

— Вы сейчас расположились на третьем месте. Насколько ребята радуется победе над такой командой, как «Химки», которые находятся внизу турнирной таблицы?

— Нам нужно время, чтобы строить долгоиграющие планы. Важно время для адаптации новых игроков. Нам и дальше нужно использовать положительную динамику, преумножить ее. Могу сказать, что команда находится реально в хорошей форме. Мы показываем убедительные результаты. Мы понимаем, что руководство и фанаты от нас этого ждут. Что касается того места, где мы сейчас находимся, давайте посмотрим, что будет в мае.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

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 13 1 3
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 6 1 2
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Артем Мещанинов

Сочи

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