Рианчо не считает, что «Зенит» мог бы конкурировать с любым европейским клубом

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что синие-бело-голубые могли бы конкурировать с ведущими европейским клубами.

«Медведев считает, что «Зенит» мог бы конкурировать с любым европейским клубом? Присутствие Малкома в сборной Бразилии не является показателем уровня «Зенита». Никто же не говорит, что «Аль-Наср» Криштиану Роналду может бороться с «ПСЖ», «Реалом», «Манчестер Сити». А он вообще-то тоже за сборную Португалии выступает! Лига чемпионов – турнир, в котором принимают участие лучшие команды Европы, это самый высокий уровень в мировом футболе. Не все команды могут дотянуться до него», – цитирует Metaratings.ru Рианчо.

По итогам сезона-2022/23 "Зенит" стал чемпионом России.