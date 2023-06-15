Александр Медведев: «Зенит» мог бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от матча против сборной ПМЭК. Медведев играл в составе команды правительства Санкт-Петербурга.

— Подустали?

— Вчера был тяжелый хоккейный матч. 12 минут — выше крыши.

— Лучше, чем 2008 год в российском футболе еще будет?

— Будет. Обязательно. Надо немножко подождать. Во-первых, нас должны вернуть. А во-вторых, мы себя еще покажем.

— Чья победа в Кубке УЕФА более значимая: «Зенита» в 2008 или ЦСКА в 2005?

— ЦСКА выиграл первый. Мы по накатанной пошли. Считаю, что это равнозначные победы. Тем более, они шли одна за одной.

— «Зениту» было бы это под силу повторить, если бы сейчас играли в еврокубках?

— Я уже говорил, что не случайно у нас двух игроков вызвали в сборную Бразилии. Посмотрите, как Малком взаимодействует на тренировках с Винисиусом. У нас такая команда, которая могла бы играть с кем угодно, включая «Манчестер Сити» и «Интер».

— С кем больше всего были рады увидеться?

— Я всех ребят знаю. Мы все играли вместе. Приятно видеть наших ветеранов. Жалко, что матч был поздно объявлен. В нынешних условиях трудно менять рейсы. Поэтому мы не смогли Анюкова, Тимощюка, Семака привлечь. Но все равно очень сильные составы.

— Вы сегодня будете руководить командой?

— Я буду помощником главного тренера.

Сегодня, 15 июня, состоится ретроматч между легендами «Зенита» и сборной России.

Матч пройдет на «Газпром Арене». Встреча приурочена к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на ЕВРО-2008.