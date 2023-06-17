Бородюк недоволец тем, что «Динамо» не организовало матч легенд к столетию клуба

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк после ретро-матча между сборной России-2008 и легендами «Зенита» (1:1) выразил недовольство тем, что московское «Динамо» не организовало матч легенд, приуроченный к столетию клуба.

«Нужно, чтобы ребята из сборной почаще встречались. Вот было 100 лет московскому «Динамо», а никакого ретро-матча не получилось. А это вопрос к руководству «Динамо». Такие игры должны быть. Руководители клубов тоже должны делать такие матчи», — цитирует «КП Спорт» Бородюка.

Матч между сборной России-2008 и легендами «Зенита» прошел в рамках спортивной программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и был приурочен к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008.