Рианчо назвал Промеса легендой «Спартака» и РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал игру форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Хочется, чтобы Промес играл в «Спартаке» как можно дольше. Мастерство Квинси позволит ему выступать на высоком уровне еще лет пять. Промес — легенда красно-белых и РПЛ. Думаю, Квинси уже можно считать гражданином России, потому что он большую часть своей профессиональной карьеры провел в этой стране», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Нидерландский футболист провел за «Спартак» 192 матча в чемпионате России и забил 94 гола. Контракт 31-летнего форварда с красно-белыми рассчитан до июля 2024 года.