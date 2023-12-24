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Быстров — о руководстве «Спартака»: «После ухода Федуна ничего не изменилось. Стало однозначно скучнее»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал работу руководства красно-белых.

«Я бы вообще Абаскаля в «Спартак» изначально не брал, если бы был руководителем клуба. Как я могу экспериментировать с топ-клубом? Я был в «Спартаке» долгое время и не понимал, что происходит там. Например, чехарда с тренерами, нет единого коллектива и одной лодки. В «Спартаке» всегда какие-то препятствия — то одни из лодки выпрыгнут, то другие подставят друг друга, или интервью какое-то выйдет. В «Зените» решение принимает главный тренер, а одобрение получает сверху», — приводит слова экс-игрока сборной России «РБ Спорт».

Также Быстров сравнил нынешнее руководство клуба с деятельностью супруги бывшего владельца «Спартака» Леонида Фудуна.

«Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака», которые говорят: «Ну, мы вроде как решили, а вроде и нет». Как обычно, говорят байки. Зарема говорила, как думает. Они купили Ларссона, а она думала: «Он красивый, я его и взяла. Без подарков и всего остального, но я взяла его!». Это хотя бы честно и откровенно! Руководство красно-белого клуба боятся одного — критики фанатов, потому что у них их много. С уходом Заремы и Федуна ничего не изменилось! Стало однозначно скучнее с их уходом — это точно!», — подчеркнул Быстров.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2025 года. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России-2022/23.

22 декабря «Спартак» объявил о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает 5-е место в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Томаш Амарал
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Рианчо назвал Промеса легендой «Спартака» и РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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