РФС засчитал «Ротору» поражение в матче с «Краснодаром»
16:12
«Ротору» засчитано поражение в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара», сообщает «РИА Новости». Игра должна была состояться 13 сентября, но была отменена за час до начала из-за вспышки коронавирусной инфекции у волгоградцев.
За день до матча семь футболистов «Ротора» сделаи положительные тесты на коронавирус. В день игры covid-19 выявлен еще у трех игроков.
«Ротор» в таблице РПЛ идет на последнем месте с двумя ничьими и 5 поражениями в семи турах. «Краснодар» — седьмой с 11 очками.
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