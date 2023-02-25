РФС выразил соболезнования в связи со смертью 19-летнего экс-игрока «Урала-2» Алексеева
РФС выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря «Урала-2» Давыда Алексеева.
Об этом стало известно 25 февраля, причины смерти игрока не уточняются.
«РФС выражает глубокие соболезнования родным и близким 19-летнего воспитанника футбольного клуба «Урал» Давыда Алексеева, ушедшего из жизни 25 февраля», — написано в сообщении РФС.
Последней командой Алексеева было «Динамо» из Владивостока, за которое он выступал с лета 2022 года.
Источник: https://t.me/rfsruofficial/5605
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|1
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|
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|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
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|17
|8
|1
|8
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|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
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|25
|
9
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|17
|7
|4
|6
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|25
|
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|6
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|5
|5
|7
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|20
|
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|17
|5
|4
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|19
|
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|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
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|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Торпедо М
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|1
|2
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