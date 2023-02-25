РФС выразил соболезнования в связи со смертью 19-летнего экс-игрока «Урала-2» Алексеева

РФС выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря «Урала-2» Давыда Алексеева.

Об этом стало известно 25 февраля, причины смерти игрока не уточняются.

«РФС выражает глубокие соболезнования родным и близким 19-летнего воспитанника футбольного клуба «Урал» Давыда Алексеева, ушедшего из жизни 25 февраля», — написано в сообщении РФС.

Последней командой Алексеева было «Динамо» из Владивостока, за которое он выступал с лета 2022 года.